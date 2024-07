La CIVIS aménage son littoral : vous êtes invités aux ateliers de concertation

Première intercommunalité de l’île, lauréate de l’appel à projet « France vue sur Mer – Sentier Littoral », la CIVIS a obtenu un financement pour aménager durablement et efficacement son sentier littoral.

Ouvert uniquement aux piétons, ces sentiers permettent à chaque citoyen d’accéder directement aux paysages littoraux. Depuis 2004, la CIVIS s’est engagée dans la création et l’aménagement d’un sentier littoral sur son territoire permettant d’obtenir un linéaire de 19 km qui s’étend des Avirons à la Petite-Île.

Les aménagements réalisés serviront à :

L’amélioration de l’accès général, l’accès facilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’aménagement de parkings et de points d’arrêt transport en commun…)

L’installation de toilettes et de mobiliers urbains (poubelles, bancs…)

La mise en place d’éléments d’interprétation portant sur la sensibilisation environnementale, la découverte patrimoniale et la lecture des grands paysages

La réalisation de plateformes et d’équipements d’observation

La création d’espaces de pique-nique et d’espaces ludiques

L’insertion paysagère (plantation d’endémiques…)

Au développement d’activités économiques

Des ateliers de concertation sont ainsi prévus au cours du mois de juillet :

SAINT-PIERRE : Mardi 23 juillet de 16h30 à 18h30 (Case de Grands-Bois)



de 16h30 à 18h30 (Case de Grands-Bois) SAINT-LOUIS : Vendredi 26 juillet de 16h30 à 18h30 (MCP de L’ETANG)



de 16h30 à 18h30 (MCP de L’ETANG) L’ÉTANG-SALÉ : Mercredi 24 juillet de 16h30 à 18h30 (Maison de quartier de L’Étang-Salé les Bains)



de 16h30 à 18h30 (Maison de quartier de L’Étang-Salé les Bains) PETITE-ÎLE : Jeudi 25 juillet de 16h00 à 18h00 (Salle des mariages)

de 16h00 à 18h00 (Salle des mariages) LES AVIRONS : Lundi 29 juillet de 16h30 à 18h30 (Salle du Conseil municipal)

Venez nombreux participer à ces ateliers et ensemble, redessinons le sentier littoral !