Inauguration des stations Vélos Libre-Service de L’Etang-Salé

Résolument engagée dans les mobilités alternatives, la CIVIS franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son service de location de vélos électriques en libre-service : Altervélo

Déployée depuis novembre 2023, les nouveautés d’Altervélo libre-Service répondent résolument mieux aux attentes des usagers en offrant un maillage plus dense de stations, plus d’équipements et une solution technique plus fiable.

Dans une offre de location en libre-service, la densité du maillage est un élément clé. En effet, plus le réseau de station est dense et réparti de façon opportune sur le territoire desservi, plus l’offre sera jugée pertinente.

En 2021, le réseau comptait 10 stations réparties sur les communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis.

5 stations supplémentaires ont été ouvertes en 2022 et depuis novembre de cette année, c’est désormais 26 stations qui sont réparties sur trois et non plus deux communes de la CIVIS avec 100 Vélos à Assistance Electriques neufs qui viennent compléter la flotte initiale.

Une nouvelle application, plus intuitive.

La nouvelle application Altervélo libre-service permet de :

Se créer un compte utilisateur

Identifier sur la carte les différentes stations

Connaître en temps réel le nombre de vélos présents dans chaque station et leur niveau de batterie + le nombre de places de stationnement disponibles dans chaque station.

Louer un vélo

Avoir des informations concernant ses trajets, sa facturation

Signaler un problème sur un vélo

Tarification du service :

Formule liberté : 15 premières minutes gratuites, 1,5 € jusqu’à 1h puis 2 € par tranche de 30 minutes supplémentaires

15 premières minutes gratuites, 1,5 € jusqu’à 1h puis 2 € par tranche de 30 minutes supplémentaires Formule découverte : 5 € pour 5 heures d’utilisation au maximum*

5 € pour 5 heures d’utilisation au maximum* Formule évasion : 10 € pour 10 heures d’utilisation au maximum*

* dans un délai maximum de 24 heures, au-delà du temps imparti, facturation additionnelle de 2€ par tranche de 30 minutes supplémentaires

L’Étang-Salé, terre de vélo.

«Entre Mer et Forêt», telle est la devise de la Ville de l’Étang-Salé. Remarquable à bien des égards, celle-ci est constituée d’une plaine littorale, assez dense, située en bord de mer.

Son village côtier, à la fois lieu de villégiature, espace de loisirs et zone résidentielle, s’organise autour d’un étang et d’un lagon aménagé, le long d’une vaste et magnifique plage de sable noir volcanique (mélange de basalte, d’olivine et de corail) s’étirant sur 1,5 km et à la lisière d’une forêt de filaos, de tamarins de l’Inde, et de diverses essences exotiques formant des paysages pittoresques par excellence.

C’est un lieu privilégié pour les randonneurs pédestres, équestres ainsi que les amateurs de jogging ou de VTT. Forte de sa piste cyclable connue et reconnue, c’est tout naturellement que la ville de L’Étang-Salé accueille ses nouvelles stations Altervélo Libre-Service.

L’inauguration sur L’Étang-Salé. Le maire de L’Étang-Salé, Mathieu HOARAU en présence de la Vice-président de la CIVIS, Anne-Marie PAPY inaugure ce jour la station « Village Roche Carangue », l’une des 4 stations installées sur L’Étang-Salé. Les riverains et autres usagers disposent désormais de 13 vélos à assistance électrique pour effectuer de courts trajets et ce dans le respect de l’Environnement.