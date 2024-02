Suite au passage du cyclone Belal et aux fortes pluies persistantes liées au phénomène Candice, les sinistrés qui résident à Saint-Leu peuvent bénéficier du Fonds de Secours pour l’Outre-Mer (FSOM).

Ce fonds de secours est à destination :

– des particuliers (sous conditions de ressources) pour les biens mobiliers non assurés de première nécessité dans leur résidence principale ;

– des entreprises à caractère artisanal ou familial dans une situation économique délicate à la suite du sinistre pour les biens meubles non assurés strictement nécessaires à la reprise de l’activité ;

– des agriculteurs pour les pertes de récolte et de fonds, concernant l’ensemble des cultures (sous certaines conditions).

Chaque sinistré doit faire une déclaration en mairie (ou auprès de la chambre d’agriculture ou des organisations de producteurs pour les agriculteurs) en remplissant l’un des modèles de formulaires téléchargeables sur notre site internet.

Pour accompagner au mieux les sinistrés de la commune, le Maire de Saint-Leu a décidé de mettre en place des permanences pour aider les Saint-Leusiens à constituer leur dossier de sinistre.

Pour les Hauts de la commune :

– Maison France Service du Plate ;

– Maison France Service de La Chaloupe.

Pour les mi-pentes :

– Mairie annexe de Piton.

Pour le littoral :

– Hôtel de Ville de Saint-Leu

Les usagers pourront se rendre dans ces lieux de réception du lundi 12 au lundi 26 février, selon le planning suivant :



Du lundi au jeudi :

Matin : 8h-12h / Après-midi : 13h-15h

Le vendredi : de 8h à 12h.

Plus d’infos sur : https://www.saintleu.re/actualite/beneficiez-du-fonds-de-secours-pour-loutre-mer-fsom.php