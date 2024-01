Fermeture des crèches de la CIVIS

Suite aux fortes précipitations dans le sud de l’île, la dégradation de plusieurs routes et voies d’accès est déjà constatée. La CIVIS informe les habitants de la fermeture de toutes les crèches intercommunales de son territoire pour la journée du lundi 29 janvier 2024. De plus, les transports scolaires ne seront pas assurés pour les communes de Saint-Pierre, Petite-Île et de L’Étang-Salé en raison de la fermeture des écoles maternelles et primaires de ces communes.

Quant à la ville de Saint-Louis, après décision de la commune, les transports scolaires ne seront pas assurés pour les écoles suivantes :

Au Gol : EDMOND ALBIUS et SARDA GARRIGA

À Roches-Maigres / Plateau Maison Rouge : PAUL ÉLUARD et DESFORGES BOUCHER

À la Chapelle : ROBERT DEBRÉ

À Palissade : RENÉ PÉRIANAYAGOM & NOÉ FOUGEROUX

La CIVIS tient à rappeler qu’il n’est jamais aisé de prendre une telle décision, mais qu’elle est

nécessaire pour assurer la sécurité de tous.