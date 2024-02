En partenariat avec le Territoire de l’Ouest, la plateforme de financement participatif Pocpoc lance un appel à projets à impact positif pour La Réunion

Fortement engagé dans le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), Le Territoire de l’Ouest s’engage aux côtés de PocPoc afin de permettre aux initiatives économiques, sociales et culturelles du territoire de trouver des ressources nécessaires pour se développer

Dans le cadre de ce partenariat, 12 structures ESS ayant un projet impactant sur le Territoire de l’Ouest durant l’année 2024 seront accompagnées.

A vous de jouer, vous proposez votre candidature à l’appel à projet (Voir règlement).

Les projets sélectionnés dans le cadre de ce partenariat bénéficieront également:

d’une visibilité

d’un accompagnement selon les besoins de la structure : recherche de financement, marketing, commercialisation des produits, réponse à la commande publique…

Mais avant toute chose, kwé i lé POCPOC ?

C’est une plateforme de financement participatif péi, qui permet aux structures porteuses de projets reconnues comme faisant partie de l’Économie Sociale et Solidaire, de collecter des fonds auprès du public pour qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement dès le début de leur aventure entrepreneuriale jusqu’à sa mise en œuvre.

PocPoc, c’est surtout une communauté engagée dans le développement responsable et durable de La Réunion.

Tout le monde peut ainsi directement soutenir les associations et les projets positifs de La Réunion.

Qui peut postuler?

Les associations : régies par la loi de 1901, elles peuvent employer des salariés mais sont à but non

Les coopératives : coopératives d’entrepreneurs(agricoles, artisans, transports, commerçants, etc.), d’usagers (banques, consommateurs, etc.), de salariés (Scop, Scic).

Les mutuelles : elles se créent sur la base d’une solidarité professionnelle ou territoriale.

Les fondations : une fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Les sociétés commerciales d’utilité sociale avec l’agrément ESUS, « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Les permanences Pocpoc au Territoire de l’Ouest

Tout au long de cette aventure, Poc poc met en place un planning des rendez-vous réguliers avec à la clé des conseils sur la préparation et l’animation de la campagne, les coups de pouces sur la partie communication et rédactionnel. Des petits conseils précieux qui permettent de définir les besoins, de mettre en place une stratégie de gestion de projet et de fédérer une communauté.

Petite nouveauté de 2024, des permanences sur le Territoire de l’Ouest seront mises en place afin de permettre aux porteurs de projets de se retrouver pour travailler sur leur campagne entre mars et juin, avec le soutien de l’équipe PocPoc. En alternance au Crayon et sur le territoire de l’Ouest.