Cyrille Melchior salue la nomination de Marie Guévenoux

« Suite au remaniement ministériel opéré ce jeudi 8 février, j’adresse toutes mes félicitations à Marie Guévenoux pour sa nomination en qualité de ministre déléguée aux Outre-mer. Nous aurons à gérer ensemble les suites du cyclone Belal, notamment pour soutenir les agriculteurs et faire face aux enjeux d’aménagements d’un territoire de plus en plus confronté aux catastrophes naturelles. Nous aurons également à poursuivre la mise en œuvre des 72 mesures du CIOM et résoudre la crise du logement que traverse La Réunion. Cela, dans un esprit de dialogue et d’écoute, notamment des élus ultramarins, un exercice qui a démontré toute son efficacité avec son prédécesseur, Philippe Vigier, dont je tiens à saluer le travail qui a permis de faire avancer des dossiers importants pour La Réunion et les Réunionnais ».

Cyrille Melchior,

Président du Conseil départemental de la Réunion