Coupure d’eau sur les secteurs de Cilaos ville et de Mare Sèche dans la nuit du 27 au 28 mai

La CIVIS informe les abonnés à l’eau potable des secteurs de Cilaos ville et de Mare Sèche, qu’en raison des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, l’alimentation pourra être interrompue dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mai 2024, à partir de 22h et jusqu’à 5h du matin au plus tard

La CIVIS présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.

La CIVIS