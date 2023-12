Conseil communautaire de la CIVIS du 18/12/23

Parmi eux :

• Petites Villes de Demain – Approbation de la convention cadre de la commune des Avirons (24)

• Le bilan à mi-parcours du PLH (34)

• L’approbation de la participation financière de la CIVIS pour le cofinancement du contrat de ville de la commune de Saint-Pierre au titre de la programmation 2023 (35)

• L’ approbation de la participation financière de la CIVIS pour le cofinancement du contrat de ville de la commune de Saint-Louis au titre de la programmation 2023 (37)

• L’approbation et l’autorisation de signature de la convention de groupement en matière de coordination de l’accompagnement proposé par CITEO dans la lutte contre les déchets abandonnés (38)

• L’approbation et l’autorisation de signature de la convention de soutien « Communes et groupements communaux » pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec CITEO (39)

Les Avirons, « Petite Ville de Demain ».

Petites Villes de Demain est un programme de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires lancé en octobre 2020. Il vise à accompagner les petites communes rurales désireuses d’améliorer les conditions de vie des habitants en les soutenant dans l’élaboration de leur projet de territoire respectueux de l’environnement.

Quatre villes du territoire de la CIVIS, ont été lauréates à ce programme : Petite-Île, Cilaos, L’Étang-Salé et Les Avirons. Ceci s’est concrétisé par la signature d’une convention d’adhésion le 8 avril 2022, qui a permis le déclenchement des études et le recrutement de l’ingénierie nécessaire à la mise en œuvre des projets.

Petite-Île et Cilaos, les premiers à signer leur convention cadre

Première à se lancer, la commune de Petite-Île a proposé au conseil communautaire de la CIVIS en juillet 2023, sa convention cadre. Celle-ci s’est articulée autour de plusieurs objectifs, parmi lesquels :

• Constituer un cœur de ville qui soit attractif,

• Requalifier et pacifier la RD31

• Favoriser les mobilités douces

• Valoriser la richesse et la diversité agricole

• Répondre aux besoins en termes d’équipements, commerces et logements : de nombreux équipements publics seront réhabilités afin de répondre aux enjeux d’économies d’énergie et à l’adaptation au changement climatique.

La commune de Cilaos a suivi en septembre 2023 avec la signature de sa convention cadre autour de six axes stratégiques :

• Mettre en scène et préserver l’authenticité du cirque de Cilaos :

• Renforcer la politique de développement et d’amélioration de l’habitat

• Favoriser le cadre de vie des habitants de Cilaos

• Structurer l’économie du cirque autour de sa singularité

• Favoriser l’autonomie énergétique du territoire

• Créer du lien entre Cilaos et le reste du territoire

Pour la commune des Avirons

Retenue avec trois autres communes du territoire dans le cadre de ce programme, la commune des Avirons a élaboré son projet de territoire autour de plusieurs axes stratégiques que sont :

• Mettre en valeur l’identité, le patrimoine naturel et paysager de la commune,

• Constituer un cœur de ville attractif, commerçant et pacifié en proposant des espaces publics de qualité,

• Proposer une offre de logement adaptée aux besoins du territoire, prenant en compte le vieillissement de la population,

• Recentrer l’offre de santé afin d’offrir une meilleure visibilité à l’offre de soin,

• Favoriser l’implantation d’une zone d’activité économique,

• Développer l’offre d’hébergement touristique,

• Favoriser les mobilités douces, notamment piétonnes et cyclables en proposant des poches de stationnement en centre-ville,

• Requalifier et pacifier la RD11, colonne vertébrale du centre-ville, et retravailler le linéaire commercial

• Faire du Tévelave un village forestier, vitrine touristique au service de la préservation de la biodiversité : Porte d’entrée du Parc National, le Tévelave est un secteur prisé pour le développement agricole du territoire, son patrimoine naturel, sa biodiversité typique des territoires des hauts et son attractivité touristique. Le Village compte près de 1900 habitants et doit conforter son offre de service d’équipements de proximité tout en se développant d’un point de vue touristique.

Soucieuse d’accompagner ses communes membres dans leur évolution, la CIVIS entend favoriser un développement homogène de son territoire. Ainsi, L’ÉtangSalé sera la prochaine commune a présenté son plan d’action dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain.

Bilan mi-parcours du PLH.

Compétente en matière de politique de l’habitat, la CIVIS adopte en octobre 2019 son Plan Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2019-2025 ainsi que son Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI).

Ce bilan triennal, à mi-parcours, permet d’évaluer les résultats et les effets des politiques de l’habitat mises en œuvre sur le territoire au cours des dernières années.

Le PLH, document-cadre de la politique intercommunale de l’habitat, s’articule autour de 5 grandes orientations :

• Améliorer et élargir l’offre abordable à destination d’une majorité des ménages

• Faire face aux besoins résidentiels par une politique foncière au service de l’habitat

• Résorber l’habitat indigne et réhabiliter le parc privé • Accompagner la transition démographique de la CIVIS par une réponse accrue aux besoins particuliers

• Animer et piloter la politique locale de l’habitat à l’échelle du bassin de vie.

Actuellement, le taux de mise en œuvre du PLH est de 54 %.

Le PILHI s’organise quant à lui autour de 4 axes :

• Adapter les outils et les moyens pour traiter efficacement l’insalubrité diffuse

• Renforcer l’accompagnement des ménages

• Valoriser le potentiel foncier

• Assurer un pilotage de la politique de lutte contre l’habitat indigne

Le taux de mise en œuvre du PILHI a atteint les 32 %.

Le parc social de la CIVIS a progressé ces dernières années, avec 14 060 logements sociaux locatifs SRU en 2023.

La CIVIS a par ailleurs accordé diverses garanties d’emprunt pour la réalisation et la réhabilitation de logements aidés sur son territoire, notamment une subvention de 18 000 € à l’Agence Soleil pour la réhabilitation de trois logements insalubres sur la commune de Saint-Louis.

Un réseau de maisons de l’habitat.

La CIVIS a sollicité cette année ses communes membres pour la création d’un réseau de maisons de l’habitat afin de répondre aux objectifs suivants :

• Mieux informer les usagers sur les aides et les accompagnements dont ils peuvent bénéficier

• Faciliter l’accès à l’information et au conseil

• Matérialiser le guichet unique dans des lieux visibles et reconnaissables

• Constituer un service public de l’habitat et du logement.

Ce projet apparait structurant pour le territoire car il répondrait aux enjeux de proximité, d’organisation, de communication, de visibilité, nécessaires et attendus par la population pour l’accompagner dans ses diverses démarches en matière d’habitat.

Participation financière aux contrats de ville de Saint-Pierre et Saint-Louis.

Les communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis ont sollicité la CIVIS afin de cofinancer leur contrat de ville au titre de la programmation 2023.

La totalité de ces programmations a été validée en comité de pilotage, sous la coprésidence de la commune et de l’État et en présence de l’ensemble des partenaires signataires, puis approuvée par délibération du Conseil Municipal de la commune.

Pour la commune de Saint-Pierre, la CIVIS entend participer à l’action « TAOIR » (Trouver, Accrocher, Orienter, Insérer, Réussir), à hauteur de 22 100 €, bénéficiant à tous les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de la commune. Le montant prévisionnel total de l’action s’élève à 147 457 € (soutenue et financée par ailleurs par le FSE+).

Cette action a pour objectifs :

• d’aller vers les publics jeunes adultes en grande précarité,

• de favoriser leur insertion,

• de restaurer les liens avec les institutions,

• de rompre leur isolement.

Pour la commune de Saint-Louis, la CIVIS entend participer à l’action intitulée « équipe opérationnelle », et ce, à hauteur de 25 000 €, participant ainsi à la prise en charge du poste de chef de projet de quartier au Gol, intervenant en complémentarité avec l’équipe projet du NPNRU.

Par ce financement global de 47 100 €, l’EPCI tient à réaffirmer son engagement dans l’accompagnement des quartiers prioritaires Politique de la Ville et des populations qui y vivent.

Déchets abandonnés : signature d’une convention avec CITEO.

L’amélioration du tri des déchets ménagers reste une des principales préoccupations de la CIVIS, c’est pourquoi elle s’apprête à signer avec CITEO, la toute première convention pour la lutte contre les déchets diffus. La CIVIS deviendra la première intercommunalité de France et donc de l’île de La Réunion à s’engager dans la lutte contre les déchets abandonnés.

L’enjeu de cette campagne est de faire progresser la quantité et la qualité des emballages et papiers recyclées à La Réunion :

• Le premier objectif est d’augmenter les performances de tri et recyclage des emballages et des papiers

• Le second objectif, complémentaire au premier, est d’améliorer la qualité du geste de tri des Réunionnais.

Désignée comme représentante de ses communes membres, la CIVIS coordonnera et assurera notamment des opérations de nettoyage des déchets abandonnés en vue de procéder à leur tri et leur valorisation. Un plan d’actions de lutte concerté avec les communes membres sera élaboré dès le début 2024 et s’articulera autour de 3 objectifs :

• Le diagnostic : comprendre la pollution de déchets abandonnés sur le territoire et cibler les actions avec la mise en place d’une cartographie des hotspots

• La prévention : donner les moyens de ne pas abandonner le déchet en installant/retirant des dispositifs de collecte des déchets et en faisant de la sensibilisation

• Le nettoiement curatif : limiter l’impact sur la biodiversité avec par exemple des opérations de nettoyage adaptées

En 2023, la volonté affichée de la CIVIS et de CITEO est de capitaliser sur la campagne menée depuis 2022, qui avait pour objectif d’ancrer le geste de tri comme une habitude dans l’esprit des Réunionnais. En 2024, il s’agit bien de trier plus et mieux !