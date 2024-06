[Communiqué] Le festival Sakifo et la CIVIS s’engagent pour un festival éco-responsable

Les festivals ne se limitent pas à être de simples rassemblements musicaux. Ils offrent musique, animations et souvent de quoi se restaurer et se désaltérer. Ainsi, ils peuvent également être des lieux de forte production de déchets, ce qui constitue un défi face à l’urgence environnementale. C’est pourquoi, de plus en plus d’organisateurs d’événements se mobilisent pour limiter leur impact écologique, notamment par une gestion plus efficace de leurs déchets.

Dans cette perspective, le SAKIFO et la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) lancent le SAKITRI, une initiative ambitieuse visant à sensibiliser et à accompagner les festivaliers dans la gestion des déchets, en mettant particulièrement l’accent sur le tri sélectif avant, pendant et après le festival.

SAKITRI : Une campagne de sensibilisation innovante

Convaincus qu’un festival a un pouvoir de rassemblement et constitue un levier efficace pour faire passer des messages, le SAKIFO et la CIVIS ont élaboré une campagne de communication online, complétée par une campagne d’affichages sur site et dans le réseau de bus Alternéo. L’objectif est de sensibiliser le public et de les encourager à adopter des gestes éco-responsables.

Ensemble, faisons du SAKIFO non seulement un événement musical inoubliable, mais aussi un exemple de responsabilité environnementale.