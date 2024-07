Collecte des déchets végétaux : adaptez-vous aux saisons

La CIVIS a toujours eu à cœur d’offrir un service public de qualité, respectueux de l’Environnement. Ainsi, la CIVIS tient à informer ses administrés qu’à partir du 1er juin 2024, la collecte des déchets végétaux (branches coupées, l’herbe tondue, les fleurs fanées, etc.) se fera désormais une fois par mois et ce jusqu’au 30 novembre 2024.

La CIVIS a opté pour ce changement afin de s’adapter au rythme des saisons et respecter l’équilibre naturel. En effet, l’hiver austral étant plus sec, la pousse des végétaux est grandement ralentie et les besoins en collecte sont moins importants. De plus, cette nouvelle organisation permettra de réduire l’empreinte carbone de la CIVIS. En optimisant les trajets des camions de collecte, les émissions de CO2 diminuent, contribuant ainsi à la protection de l’atmosphère.

La CIVIS tient par ailleurs à rassurer ses administrés en précisant qu’il existe plusieurs alternatives pour se débarrasser des déchets végétaux. Premièrement, la CIVIS dispose de huit déchèteries sur l’ensemble de son territoire qui accepteront, exceptionnellement pour cette période, 4m3 de déchets végétaux par jour et par foyer au lieu de 2m3 auparavant. Cette décision de la CIVIS témoigne du souci de toujours offrir à ses administrés un cadre de vie agréable et propre. Ensuite, la CIVIS met gratuitement à disposition des habitants des composteurs qui permettront de fabriquer facilement de l’engrais pour les plantes. La CIVIS encourage enfin à la pratique du paillage et du mulching (une technique écologique de tonte sans ramassage). Toutes ces astuces sont à retrouver dans le guide complet « Réduire ses déchets végétaux ».

Télécharger le dépliant « réduire mes déchets végétaux »

La CIVIS rappelle toutefois qu’il est interdit de laisser les déchets végétaux sur la voie publique en dehors des jours de collecte et que le brûlage des déchets est puni par la loi. Pour éviter ces désagréments, il convient de se référer au calendrier de collecte.

calendrier.collecte.civis.re

Plus d’informations en appelant le numéro vert 0 800 501 501 (appel gratuit)

