CIVIS : Le point sur les transports scolaires ce mercredi

SAINT-PIERRE :

• Ravine des Cabris chemin Petit Frère : SP44A en direction du collège Ravine Des Cabris et du Lycée de Bois d’Olives prise en charge des élèves en bas et en haut du chemin

• Mont-Vert les Hauts chemin Cimetière non praticable en partie = Les circuits SP19A et SP20A en direction du Lycée R. Garros : passage par chemin Grosset puis demi-tour chemin Terrain Isautier

• Terre des Chênes : les circuits SP19A et SP20A en direction du Lycée R. Garros opéreront une prise en charge en bas du chemin

• Chemin Boissy : les circuits SP19A, SP41A, SP49A ne pourront desservir la partie haute

SAINT-LOUIS :

• Le Tapage, chemin Dépôt : SL17A, SL35A Cité Scolaire, opéré jusqu’au croisement « Poulailler », terminus non desservi

• Le Tapage, Ligne Chevalier : SL17A, SL35A ne pourrons desservir ce secteur

• Radier La Ouette = SL02A, SL08A, SL11A, SL20A, SL26A, ES10A, SL17A, SL35A, SL19A, SL25A bien opérés, mais déviés par chemin du Ruisseau et rue Bellecombe

Attention, les circuits suivants pourraient ne pas être desservis en cas de submersion de radiers:

• Radier Gol les Hauts (Chemin Richard, Rue Evariste de Parny) = SL05A – SL11A – SL14A – SL32A

– EX01A :partie haute non desservie si submergé.

• Radier Les Canots = SL20A , SL21A ne pourront desservir le secteur si submergé.

L’ETANG-SALE :

• Les Manirons, Chemin des Manirons : ES08A et ES20A sont bien opérés sur la partie basse, mais présentent un risque de ne pas pouvoir desservir la partie haute.

PETITE-ÎLE :

• De la Croisée Charrier à Bérive en passant par Piton des Goyaves (haut de PI) : EX11, EX12 passage par le littoral à partir de la Croisée Charrier vers le Tampon si toujours fermée (retards à prévoir)

• Chemin Adénor Payet et chemin des Bambous : Les circuits PI05, 20, 22A ne desserviront pas ces chemins,la prise en charge s’effectuera en partie basse.

• Le Relais : les circuits PI19, PI 24A seront bien opérés vers le College J. Suacot mais la partie haute du secteur ne sera pas desservie.

AVIRONS :

• Fond Creux : les circuits AV02, AV04A et AV13A ne pourront pas desservir le secteur en direction du collège Adrien Cadet.

CILAOS :

• Ouverture de la RN5 à 6h00, circuits habituels pour le collège + circuits des internes