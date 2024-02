CIVIS : Le point sur la campagne de stérilisation des animaux domestiques

Dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre l’errance animale, la CIVIS procède chaque année à des campagnes de stérilisation et d’identification des animaux domestiques des administrés de ses 6 communes membres :

(Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Etang-Salé, les Avirons, Cilaos et Petite-Île) permettant ainsi de limiter la divagation et l’errance des carnivores domestiques.

Ces campagnes, qui démarrent généralement en début d’année et s’étalent jusqu’à consommation de l’enveloppe financière annuelle, sont exécutées au travers d’un marché public de prestation de service.

Le titulaire de ce marché est l’association Vétérinaires Pour Tous (VPT- Île De La Réunion – ex GEVEC), association regroupant la grande majorité de l’île, et plus particulièrement pour le territoire CIVIS, l’ensemble des vétérinaires du Sud.

Ainsi, le maillage des cliniques vétérinaires sur le territoire CIVIS permet de favoriser l’accès aux propriétaires bénéficiaires et une mise en œuvre plus efficace de la campagne de stérilisation.

Télécharger la plaquette d’information

Si votre animal est pucé et que vous changez d’adresse, pensez à le signaler sur le site web : i-cad.fr

Plus d’infos sur l’errance animale





Nature et étendue du marché de stérilisation

A l’occasion du plan de lutte contre l’errance animale, la CIVIS a engagé une consultation sur 3 années, en tenant compte des objectifs d’intensification fixés par ledit plan de lutte.

Cette consultation a été engagée selon les mêmes modalités que les marchés précédents et ne pourront bénéficier d’une stérilisation gratuite, dans le cadre de ces campagnes, que les propriétaires d’animaux respectant toutes les conditions suivantes :

Conditions de ressources : Les propriétaires d’animaux devront présenter une copie, signée conforme à l’original, de leur avis de non-imposition hors défiscalisation délivrée par les services fiscaux.

Les propriétaires d’animaux devront présenter une copie, signée conforme à l’original, de leur avis de non-imposition hors défiscalisation délivrée par les services fiscaux. Propriétaire résidant sur le territoire de la CIVIS : Les propriétaires d’animaux devront présenter un justificatif de domiciliation dans une des six communes concernées pour pouvoir bénéficier de la stérilisation (Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Etang-Salé, les Avirons, Cilaos et Petite-Ile).



Les propriétaires d’animaux devront présenter un justificatif de domiciliation dans une des six communes concernées pour pouvoir bénéficier de la stérilisation (Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Etang-Salé, les Avirons, Cilaos et Petite-Ile). Identification (puce électronique) : la stérilisation gratuite ne bénéficie qu’aux propriétaires d’animaux déjà identifiés ou aux propriétaires d’animaux non identifiés mais qui acceptent de prendre en charge le coût de l’acte d’identification (tarifs préférentiels négociés dans le cadre du marché).

NB : l’identification étant une obligation légale, la CIVIS a fait le choix de ne pas la prendre en charge financièrement mais a négocié un tarif préférentiel auprès du titulaire du marché de stérilisation pour les bénéficiaires.

Le titulaire du marché est le VPT- Île De La Réunion, association regroupant la grande majorité de l’île, et plus particulièrement pour le territoire CIVIS, l’ensemble des vétérinaires du Sud.

Ainsi, le maillage des cliniques vétérinaires sur le territoire CIVIS permet de favoriser l’accès aux propriétaires bénéficiaires et une mise en œuvre plus efficace de la campagne de stérilisation.

Enfin, alors que les campagnes précédentes se déroulaient uniquement durant le dernier trimestre de l’année, à l’occasion de ce nouveau marché de stérilisation, la CIVIS a fait le choix d’étaler ses campagnes sur l’année entière dans un souci de cohérence avec les autres EPCI qui fonctionnaient déjà de la sorte.

Les conditions, la liste des vétérinaires partenaires et le bilan à retrouver ici