Ce dimanche 18 Février, Saint-Leu fête le Nouvel an chinois !

Dimanche 18 Février : à la découverte de la culture chinoise dans le Parc du 20 décembre Les festivités commenceront dès 8 heures avec la distribution gratuite de soupe chinoise par l’Association Culturelle Laleu Chinoise (ACLC) et une joyeuse danse en ligne. Pour débuter l’année du Dragon de bois sous les meilleurs auspices, la tradition sera respectée avec l’explosion des pétards devant l’Hôtel de Ville à 10h30. Sur le parvis, le public pourra ensuite s’émerveiller devant les magnifiques danses du Dragon et des lions. Un moment fort à ne pas manquer ! Dans le Parc du 20 décembre, de nombreux stands et ateliers vous feront voyager dans toutes les dimensions de la culture chinoise. L’après-midi sera riche en diversité culturelle avec des démonstrations de cuisine, le concours folklorique du plus gros mangeur de riz cantonais, des danses en ligne, traditionnelles et contemporaines, des performances de hip-hop, K-pop, kung-fu et bien plus encore. Les festivités se termineront en beauté avec une démonstration d’arts martiaux et d’aïkido, suivie de la Danse des Lions et du Tambour. Entrée gratuite