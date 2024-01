BELAL : Interdiction provisoire de la baignade et des activités nautiques sur toutes les plages du littoral de la Commune de Saint-Paul

Considérant que l’eau est actuellement chargée de matières en suspension et que la qualité des eaux de baignade peut présenter des risques pour la sécurité et la salubrité publique, la Ville de Saint-Paul a pris un arrêté municipal pour interdire provisoirement la baignade et les activités nautiques sur toutes les plages et le littoral de la Commune de Saint-Paul.