Dans le cadre de la journée internationale des Droits de la Femme le 8 mars 2024, le Beelab, incubateur au féminin, porté par le Réseau Initiative Réunion, la Ville de Saint-Louis à travers la cité de l’emploi et la CIVIS, organisent l’évènement « Bee’créatives – Osons au féminin »

Rejoignez-nous pour une journée riche en échanges et en opportunités le vendredi 8 mars 2024 de 8h00 à 13h00, au gymnase du lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis, et repartez avec toutes les informations utiles pour créer et développer votre entreprise.

Pour une expérience encore plus bénéfique, participez aux conférences en vous inscrivant sur :

