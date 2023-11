Zétwal dann zié à Plateau Caillou, une soirée la tête dans les étoiles

Le samedi 18 novembre 2023, la Ville de Saint-Paul a organisé, en partenariat avec l’association Pikali Run OI, Cycléa et le Territoire de l’Ouest, l’événement “Zétwal dann zié” au Plateau Noir de Plateau Caillou. Le programme s’est déroulé de 14h00 à 19h00, comprenant des stands de sensibilisation dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, divers ateliers, une exposition et des animations. Un défilé de mode upcycling de Sabey KARATHY a eu lieu. De 19h00 à 23h00, les participants ont eu l’opportunité de découvrir l’astronomie et l’astronautique, avec notamment l’observation des étoiles et du ciel étoilé, une initiation à la lecture du ciel étoilé, ainsi qu’un atelier photo du ciel étoilé. Le rendez-vous avait été pris, et les organisateurs attendaient les participants avec impatience.

Partager cet article