Zartizan Péi : Revivez en images cette journée à Saint-Gilles !

Samedi 18 mai, le Port de Plaisance de Saint-Gilles a vibré au rythme de Zartizan Péi ! Pendant toute la journée, 60 exposants ont présenté leurs créations locales, offrant une variété incroyable de bijoux, sculptures, peintures, vêtements et produits du terroir.

C’était une occasion parfaite pour soutenir nos artisans et trouver des cadeaux uniques pour la fête des mères. En plus, l’Office de Tourisme Ouest était là avec une boutique de produits locaux à explorer, ajoutant encore plus de saveurs à l’événement.

La journée s’est terminée en beauté avec un coucher de soleil et un concert en plein air du groupe Cinq’ Cop’, où tout le monde était invité à danser et chanter au son de la musique réunionnaise.

Zartizan Péi était une journée à partager en famille ou entre amis, célébrant notre communauté et notre artisanat local. Restez connectés pour les prochaines éditions !