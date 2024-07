ZARBOUTAN – Découvrez des ateliers gratuits pour les parents et leurs adolescents de 12 à 16 ans

ZARBOUTAN c’est quoi ? C’est un programme psycho-éducatif du renforcement des compétences familiales. Il se déroule en 8 sessions, ludiques (jeux, jeux de rôle, mises en situation, échanges…), pour les ados et leurs parents. ZARBOUTAN développe les compétences psychosociales telles que communiquer positivement, développer son empathie, gérer ses émotions, résister à la pression des pairs, savoir dire non, etc.. Mais aussi les compétences parentales telles que l’attention positive, donner des consignes efficaces, résoudre des conflits, poser des limites, mettre en place une discipline progressive et non-violente, etc..

Concrétement, ZARBOUTAN permet d’améliorer les relations entre les parents et leurs adolescents et participe à mettre en place un climat familial apaisé ! Les ateliers ZARBOUTAN se déroulent dans la con­dentialité, le non jugement. Les ateliers ZARBOUTAN ont été mis en œuvre pour les parents et les adolescents de 12 à 16 ans.

Comment rejoindre l’aventure ?

Vous voulez rejoindre l’aventure ZARBOUTAN, vous souhaitez plus de renseignements ?

Contactez Didier PAUSÉ, coordonnateur local de santé, au 0692 88 49 77 ou par mail, didier.pause@mairie-saintpaul.fr