Zactivités Zarboutan : les seniors à l’honneur !

Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, a proposé à nos seniors un panel d’activités diverses et variées à l’occasion de l’événement Zactivités zarboutan alon amizé organisé au CREPS, du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2024.

Cette manifestation permet de favoriser l’autonomie des seniors et de lutter contre leur isolement. Ils sont donc venus nombreux pour participer aux différents ateliers. De l’initiation à la couture à la confection de bijoux en passant par le dessin méditatif, les différents clubs de troisième âge de la commune n’étaient pas en reste pour mettre à l’œuvre leur créativité.

Côté sport, c’est le Taï Chi : un art martial chinois qui combine des mouvements lents, fluides et précis avec la respiration et la concentration . Place également à la détente avec avec des activités autour du bien-être et de la méditation.

Un beau moment d’échange auquel ont pris part les seniors et la Conseillère municipale déléguée à la politique Sénior, Roxanne PAUSE-DAMOUR, ce vendredi 17 mai.

Zactivités zarboutan correspond pleinement à l’ambition de la commune pour encourager le vieillissement actif des plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire.

L’enjeu est de proposer une Ville où il fait bon vivre pour eux. Prendre soin des plus anciens représente un enjeu central. Cet événement contribue à la dynamique enclenchée autour du bien-vieillir.