Vyen koz èk le Maire à Saint-Paul centre

Ces Saint-Pauloises et Saint-Paulois concerné·es par la vie de la cité ont pu kozer èk le Maire, poser de nombreuses questions et découvrir les actions déjà concrétisées et les projets en cours de réalisation dans leur Bassin de vie. Ce sixième Vyen koz èk le Maire a une nouvelle fois été un temps de co-construction pour bâtir le Saint-Paul de demain en prenant en considération les besoins, les attentes et les problématiques des habitant·es.

Ces échanges constructifs ont permis de conserver la dynamique imprimée par la Municipalité dans chacun des 7 Bassins de vie. Les projets sont bien visibles sur l’ensemble du territoire, dans le cirque de Mafate mais aussi dans les hauts, les mi-pentes ainsi que sur le littoral.

Les Adjointe·s (Suzelle BOUCHER, Céline CHAROLAIS, Sébastien GUYON, Pascaline CHEREAU-NÉMAZINE, Martine GAZE, Salim NANA-IBRAHIM, Marie-Anick FLORIANT, Hélène ROUGEAU, Nila RADAKICHENIN, Yann CRIGHTON) et les Conseillères et Conseillers (Jean MARCEAU, Denise DELAVANNE, Huguette GRONDIN, Marie-Suzelle BUCHLE, Jacqueline CARPIN, Patricia VALLON-HOARAU-CROSSON, Irchad OMARJEE et Kevin DAIN) participent également à cette nouvelle réunion publique.

D’autres réunions ont eu lieu à Plateau Caillou, à Carosse, au Ruisseau, à Corbeil et à Bellemène. Un prochain Vyen koz èk le Maire se déroulera également dans le cirque de Mafate. La date vous sera communiqué ultérieurement.