Vyen koz èk le Maire à La Saline

Aménagement de la médiathèque de Vue Belle, construction du gymnase de La Saline, démocratie participative, projets d’aménagements, Plan éducatif global, santé, culture… Plus de 130 habitant·es du Bassin de vie de La Saline sont venu·es échanger, s’exprimer et débattre avec le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, ce jeudi 8 février 2024 à la salle polyvalente de Corbeil.

Cette deuxième séquence intitulée Vyen koz èk le Maire a permis de faire le bilan sur les nombreuses réalisations déjà bien visibles depuis maintenant plus de trois ans et sur les projets en cours de concrétisation. La Municipalité a en effet engagé une nouvelle dynamique perceptible sur le territoire, y compris à La Saline, zone en plein développement. Tout l’enjeu est de bâtir une Ville plus solidaire, plus moderne, plus attractive et plus écologique.

Les Adjoint·es (Dominique VIRAMA-COUTAYE, Sébastien GUYON, Pascaline CHEREAU-NÉMAZINE, Julius MÉTANIRE) et des Conseillères municipales, Edwige ZITTE-LEBRETON, Patricia VALLON-HOARAU-CROSSON, et le Conseiller municipal, Guyto BELLON, participent aussi à cette seconde réunion publique, après celle organisée à Bellemène, dans le Bassin de vie du Guillaume.

Ce temps d’échange et de participation citoyenne a aussi permis aux citoyennes et aux citoyens de La Saline de constater l’avancée des projets phares de mandature et de voir aussi ce qui reste à améliorer. De nombreuses questions ont été posées. Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, est ainsi venu rendre compte et faire la transparence des actions déjà enclenchées aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois présent·es à Corbeil. Plusieurs préoccupations, suggestions et doléances ont également aussi été prises en compte afin d’ajuster l’action municipale.

Vyen koz èk le Maire se poursuit d’ailleurs. D’autres dates sont programmées dans les Bassins de vie. Vyen a zot !