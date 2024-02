Vyen koz èk le Maire à La Plaine/Bois-de-Nèfles

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, est venu rencontrer les habitant·es de La Plaine et de Bois-de-Nèfles directement dans leur quartier. Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois de ce Bassin de vie ont pu s’exprimer, prendre le temps de poser des questions sur les projets déjà concrétisés et les actions à venir et proposer des suggestions pour co-construire ansanm le Saint-Paul de demain.

Ce nouveau Vyen koz èk le Maire, organisé dans la salle polyvalente du Ruisseau ce mardi 13 février 2024, a permis plusieurs échanges constructifs. Les Adjoint·es (Yann CRIGHTON, Marie-Anick FLORIANT, Martine GAZE, Sébastien GUYON) et les Conseillères municipales, Denise DELAVANNE, Huguette GRONDIN, ainsi que le Conseiller municipal, Irchad OMARJEE, participent à cette troisième réunion publique, après celle de Bellemène, dans le Bassin de vie du Guillaume, et de Corbeil, dans le Bassin de vie de La Saline.

D’autres Vyen koz èk le Maire prévus

Aménagements des chemins d’exploitations rurales (Furcy-Duvernay, Bras Mort et chemin Zitte), extension du cimetière de Bois-de-Nèfles, livraison de 245 logements dans les 4 prochaines années, réhabilitation de l’école Jasmin-ROBERT et des restaurants scolaires, future école construite à Marie-CAZE, livraison de deux micro-crèches à La Plaine, suppression de radiers, lancement de Zot ti marché à Bois-de-Nèfles, Ateliers chantiers d’insertion à Sans Souci et à Plaine, réhabilitation de logement de transit pour mettre les personnes en difficultés à l’abri…

Les réalisations sont déjà bien visibles sur le territoire depuis maintenant trois ans. D’autres projets sont en cours afin de poursuivre la dynamique engagée par la Municipalité dans chaque Bassin de vie.

Dans une logique de transparence, le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, a longuement répondu avec précision aux nombreuses questions. Ce moment convivial de participation citoyenne permet également de rendre compte de l’avancée des projets phares et de dégager collectivement des solutions pour ajuster l’action municipale.