Vœux du Département, Cyrille Melchior liste les défis de 2024

Entouré des vice-Présidents Béatrice Sigismeau, Sophie Arzal, Eric Ferrère et Gilles Hubert, Cyrille Melchior a d’abord souhaité à la presse écrite, confrontée aux procédures collectives du Quotidien et du Jir, de trouver un nouvel élan économique capable de faire vivre le pluralisme nécessaire à la bonne information du public.

Le Président du Département a ensuite décliné les priorités de la Collectivité pour l’année 2024 et les actions qu’elle entend entreprendre pour soutenir la population et « faire de La Réunion un territoire heureux, modèle de bien-vivre ensemble et de concorde ». A commencer par la mise en œuvre d’une urgente solidarité envers les victimes des intempéries répétées de ce début d’année. Après avoir exprimé son soutien aux familles endeuillées et aux personnes sinistrées, Cyrille Melchior a notamment annoncé le vote, mercredi 31 janvier en Commission permanente, de nouvelles aides en faveur des agriculteurs. Pour le monde agricole, les dégâts de Belal sont en effet évalués à près de 33 millions d’euros.

Après deux premiers Pactes de solidarité territoriale (PST) qui ont vu l’octroi de presque 200 millions d’euros en faveur des 24 communes, la troisième génération du Pacte (2024-2026) sera orientée vers l’enjeu primordial de la solidarité envers les personnes les plus vulnérables, en soutenant la construction de structures d’accueil pour développer l’accompagnement médico-social de proximité. L’offre va ainsi s’enrichir de 1 060 places supplémentaires pour les personnes en situation de handicap, de 759 places supplémentaires pour les personnes âgées, et de 203 places supplémentaires pour les enfants de l’aide sociale. Trois établissements sont déjà programmés à Bras-Panon, Petite-Ile et aux Avirons.

Le Président du Conseil départemental a aussi rappelé, lors de cette cérémonie, son engagement en faveur d’une société plus inclusive. Une Direction de la Jeunesse a été créée l’an dernier et l’Académie des Dalons doit amplifier ses actions dans l’Est et le Sud de l’île. Le Département créera en 2024 l’Institut citoyen d’apprentissage à la vie publique (ICAP), outil au service d’une jeunesse éclairée.

Cette année, La Réunion va également accueillir la flamme olympique et deux œuvres de Paul Cézanne. Un centre culturel va aussi ouvrir ses portes à Saint-Pierre, en concertation avec la municipalité.

Ce renforcement du maillage territorial s’inscrit dans la démarche d’« aller vers », une volonté forte de la Collectivité qui se traduit déjà par la création des Caravanes des droits, une démarche qui sera encore renforcée cette année, avec la création de « villages de caravanes multi partenariales ».

2024 verra aussi la signature, avec l’Etat, du Pacte des solidarités, et la finalisation du plan départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. « Nous voulons endiguer durablement le fléau des violences intrafamiliales à La Réunion et cela passe une fois de plus par l’unité et la solidarité de l’ensemble des acteurs du territoire » soulignait Cyrille Melchior devant la presse réunionnaise.

Suppression des radiers – près de 50 l’ont déjà été depuis la mise en œuvre du Plan radiers en 2019 -, plantation d’arbres – 300 000 plants le sont déjà -, poursuite des efforts pour diminuer les consommations énergétiques de la Collectivité, enrichissement de la coopération indianocéanique… A l’issue de la présentation du programme d’actions du Département pour l’année 2024, Cyrille Melchior a exprimé le souhait « que chaque Réunionnais se sente mieux ». « Nous sommes sur une terre qui est un modèle de vivre-ensemble, concluait-il. Même s’il y a des soubresauts, il y a des acteurs mobilisés et une population résiliente. »