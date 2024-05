Vivatech 2024 : La Région présente au plus grand événement tech et innovation d’Europe

Pour la deuxième année consécutive, La Réunion participe à VivaTech sous l’impulsion de la Région Réunion qui mise sur le haut potentiel des entreprises réunionnaises à la conquête de nouveaux marchés pour développer leur savoir-faire et leurs expertises à l’international.

Le salon VivaTech se déroule du 22 au 25 mai prochain, il réunit plus de 2800 exposants et 150 000 visiteurs.

Les thématiques phares cette année sont entre autres l’IA, les technologies vertes et la mobilité.

La Réunion sera cette année présente avec une délégation de 10 entreprises (Chiron Biometric, DUKE, Eyako, FEELBAT, Flaxib, GreenMascareignes Technologies (GMT), Green Skin, MyAssetsRocks, RUNTHECH, Torskal) et les différents partenaires engagés à soutenir l’innovation dans nos entreprises (Agence Régionale de l’innovation (ARI), Chambre decommerce et d’industrie de La Réunion (CCIRéunion), Mouvement des entreprises de France Réunion (MEDEF Réunion), Confédération des petites et moyennes entreprises Réunion (CPME Réunion), Digital Réunion, La French Tech La Réunion, Technopole de La Réunion).

Un stand sera entièrement dédié à la valorisation du territoire et des entreprises réunionnaises. Après le lancement de la marque La Réunion début mai

2024, le territoire s’engage dans ce pari audacieux où l’ensemble des acteurs parlent d’une même voix, et s’engagent ensemble pour faire rayonner les

atouts et les talents dans un format aussi ambitieuxqu’inédit.

Le soutien à cette action participe à la stratégie globale poursuivie par la Région Réunion, de créer un environnement stimulant qui encouragent

l’investissement et l’entreprenariat dans ces filières à fort potentiel pour les « licornes » réunionnaises, des startsups qui ont l’audace d’innover et de se lancer dans une dimension internationale.

Cet écosystème performant permet d’affirmer une ambition commune, celle de faire de La Réunion, le nouveau hub de l’innovation, du numérique et de

la tech dans l’océan Indien. Notre territoire se révèle comme un véritable pôle d’excellence européen dans le bassin indianocéanique en plein essor, grâce à des infrastructures de pointe, une connectivité remarquable (2ème région fibrée de France), une situation géographique unique, une R&D dynamique, une politique régionale de formation en réponse aux besoins du secteur, des aides dédiées aux entreprises et des conditions d’investissements privilégiées.

Cette concrétisation illustre l’une des ambitions de la stratégie régionale « la nouvelle économie » qui place l’innovation et le numérique comme des secteurs phares pour le développement de notre économie.

« La Réunion est à l’aube d’un changement radical de modèle économique et nous avons fait le pari de renforcer notre accompagnement aux

entreprises numériques et innovantes.

La présence de 10 de nos pépites réunionnaises au Salon Vivatech, sous une bannière commune, offre une vitrine exceptionnelle pour promouvoir l’écosystème de l’innovation réunionnais, ses savoir-faire et ses compétences, tout en renforçant l’attractivité de notre territoire.

Développer collégialement des opportunités d’affaires, c’est l’essence même de notre participation au salon VivaTech2024, le plus grand évènement startup et tech d’Europe »

Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion.