Visite ministérielle – Emmanuel Séraphin, Président du Territoire de l’Ouest reçoit Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, à Saint-Paul

Après avoir entendu et partagé la peine des familles, le Ministre a pris connaissance des solutions qui sont envisagées par l’Intercommunalité, comme le projet de prolongement de l’Axe Mixte qui permettra de mieux gérer l’écoulement des eaux pluviales via des créations d’ouvrages, et plus globalement de la mise en place d’un Plan d’action de Prévention d’Inondation ( PAPI) dans le secteur.