Violences sexistes et sexuelles : des ateliers participatifs proposés par la Ville de Saint-Paul

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité de la collectivité. Ces violences qui découlent de préjugés touchent tous les milieux, tous les domaines de notre société et notamment le milieu sportif. Aussi, la ville de Saint- Paul a initié des ateliers participatifs à l’intention des associations sportives afin de les sensibiliser sur la thématique, les épauler dans la prévention de ces violences et dans la déconstruction de ces stéréotypes. Ces séances menées par l’association Chancegal, Mme Sylvie LEROUX et la comédienne Délixia PERRINE, se sont déroulées à la salle de réunion du Stade PauL Julius Bénard le samedi 14 octobre, le jeudi 26 octobre et le jeudi 9 novembre et au petit théâtre du Bernica le lundi 23 octobre.

Ces ateliers ont notamment abordé les notions de « différence » et « d’inégalités » entre les femmes et les hommes.

Lors d’une autre session, un exposé a présenté :

un état des lieux des violences sexuelles et sexistes dans le sport ;

les moyens de dénonciation ;

la conduite à tenir ; Une autre séquence a permis aux participants grâce à des exercices très précis de s’interroger sur la notion de « protection », jusqu’où peut-on aller pour « protéger » quelqu’un ? Ou encore « comment

« protéger » . Des exercices de jeu de rôle ont permis d’aborder des cas connus voire des expériences personnelles et de réfléchir à la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à ces interrogations ;

La ville remercie les associations sportives qui ont participé à ces rendez vous : le Handball club de Bois de Nèfles Saint-Paul, le club de Tennis de Saint-Paul, l’Escrime club de Saint-Paul, le Judo club Municipal, l’association de sophrologie de Marine Rellui, le Hockey club de l’Ouest, l’Association Jeunesse Sportive Féminine de l’Eperon, EKOP, Handi Roue Libre, VB2CO, club de Moringue.