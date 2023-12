Villèle : Saint-Paul honore la mémoire des esclaves

Villèle, lieu historique de La Réunion, porte les stigmates d’un passé ignoble, mais aussi la force indicible de la résilience. Cela résonne d’autant plus fort alors que Saint-Paul, berceau du peuplement de l’île de La Réunion, a célébré son 360e anniversaire cette année. Une date capitale est également commémorée, celle de l’abolition de l’esclavage le 20 décembre 1848.

Se souvenir 175 ans plus tard, c’est ressentir la présence impalpable des milliers d’esclaves qui ont construit le domaine de Villèle, l’une des plus grandes fortunes de l’île. Il faut se souvenir du martyre et de l’héroïsme des héros issus de ces peuples jamais résignés. Enfin, se souvenir que cet endroit a été le théâtre de la négation de la qualité d’être humain, où le Code Noir de 1723 a été appliqué à la lettre, et nos ancêtres ont vécu l’atrocité d’un système économique.

Vigilance sur le projet de nouveau musée

Le Préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, la Conseillère régionale, Laëtitia LEBRETON, et le Président du Conseil Départemental, Cyrille MELCHIOR, ont également assisté à cette séquence commémorative. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, a rappelé la réalité quotidienne au sein du camp de Kan Villèle, une manifestation flagrante du système esclavagiste imposé par les puissances occidentales dans leur quête mondiale de conquête, établissant ainsi un modèle économique et une structure sociale dominants.

Le premier magistrat a souhaité placer cet acte de mémoire sous le signe de l’espoir, du courage et de la détermination des légendaires marronnes et des héroïques marrons. En outre, la réhabilitation du musée de Villèle est un projet qui mérite une attention particulière, la concertation avec les habitants du secteur étant essentielle. Tout comme la concertation devrait se faire avec tous les Réunionnais, toutes les associations et institutions.

Ce partage est essentiel pour que l’acte mémoriel soit fédérateur. La Ville de Saint-Paul est particulièrement vigilante sur ce projet en cours, y compris sur la dénomination du site, soulignant que la préoccupation doit avant tout être basée sur la mémoire de l’histoire de l’esclavage et de l’esclave, et non sur l’habitation de l’esclavagiste.