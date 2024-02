Vernissage de l’exposition “Somin lo rév”

Vendredi 2 février 2024, a eu lieu le vernissage de Marilou MAS à la longuère Sudel FUMA en présence de Suzelle BOUCHER première Adjointe aux affaires culturelles et d’autres élu.es de la Ville.

C’est en famille qu’a eu lieu le vernissage de l’exposition avec la participation de la fille de Marilou :Nathalie BARRET-MAS, Natie de son nom d’artiste, violoniste internationale.

Originaire d’Espagne et résolument réunionnaise de cœur, elle a éveillé sa passion pour l’art dès l’enfance, baignant dans l’atmosphère enchanteresse des peintres El Greco ou Goya, du musée du Prado à Madrid.

Sa carrière, ancrée dans le domaine de l’enseignement à La Réunion, n’a jamais éloigné son regard curieux des diverses expressions artistiques à travers le monde. Marilou a puisé son inspiration dans la confrontation avec les chefs-d’œuvre du Louvre à Paris, du MOMA à New York, au TATE de Londres, et d’autres institutions toutes aussi prestigieuses. Ses recherches l’ont guidées vers la quête passionnante de la relation intime entre la forme et la couleur.

Mais son exploration artistique ne s’arrête pas là. Les influences des expressions artistiques ethniques découvertes en Nouvelle-Calédonie et en Australie ont profondément marqué son parcours. Marilou a suivi des cours à l’École Supérieure d’Art de La Réunion avec Cristof DÈNMONT. Son œuvre s’enrichit aussi grâce aux recherches sur le volume dans l’atelier de Migline PAROUMANOU, artiste plasticienne invitée ce soir, enseignante aussi à l’ESA.

Migline PAROUMANOU, invitée spéciale , contribue à cette exposition avec une œuvre unique en porcelaine et sable noir intitulée “Bardzour la vi.”

Nous vous invitons à plonger au cœur de l’art du vivant “Somin lo Rêve” où nous y trouverons un regard singulier porté sur la nature réunionnaise, mettant en lumière sa grandeur, sa beauté, mais également sa vulnérabilité face aux actions humaines.