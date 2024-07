Ventes aux enchères de véhicules

Dans le cadre du renouvellement d’une partie de sa flotte de véhicules, matériels et engins communaux, la Ville de Saint-Paul organise une vente aux enchères de plusieurs : véhicules et engins roulants et non roulants à destination des professionnels du négoce de véhicules ou de la réparation et de la vente de véhicules d’occasion conformément à la règlementation mais aussi des particuliers (engins et matériels nautiques).

La période de vente aux enchères se déroulera du 10 juillet 2024 au 17 juillet 2024. Les véhicules, matériels et engins destinés exclusivement aux professionnels seront visibles du 1er juillet au 05 juillet de 9h00 à 15h00 au centre technique municipal situé 229 avenue du stade, quartier jacquot – 97460 – Saint-Paul sur rdv.

Contact et informations : M. MOEDINE au 0262 45 96 81

Les engins et matériels nautiques seront visibles du 01 juillet au 05 juillet de 9h00 à 15h00 au service des plages situé 4 rue des brisants – 97434 – Saint-Gilles-Les-Bains sur rdv.

Contact et informations : M. YANKOV au 0693 93 13 60

La période de retrait des véhicules matériels et engins par les acquéreurs se déroulera du 22 au 26 juillet 2024 sur rdv auprès des contacts identifiés

Pour accéder à la vente en ligne, rendez-vous du 10 juillet 2024 au 17 juillet 2024 sur le site https://www.agorastore.fr/