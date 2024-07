Véhicules sponsorisés du CCAS : un partenariat gagnant-gagnant

Vous les voyez circuler dans les divers quartiers de Saint-Leu, ornés de publicités colorées et rendant d’innombrables services à la population : ce sont les véhicules du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Mais savez-vous comment ces véhicules sont financés ?

Depuis 2019, une opération innovante permet de financer ces véhicules grâce à la vente d’espaces publicitaires. Ce modèle a été reconduit pour les deux années à venir, assurant la continuité de ce service essentiel. Le 9 juillet dernier, le maire de Saint-Leu, Bruno Domen, a mis en avant ces véhicules sur le parvis de la mairie pour exprimer sa gratitude envers les 34 sponsors de la ville. Grâce à leur soutien, le CCAS a pu réaliser 12 200 interventions en 2023, toutes axées sur l’accompagnement individuel dans les démarches administratives et autres besoins essentiels.

Les véhicules sponsorisés du CCAS jouent un rôle essentiel dans la vie des Saint-Leusiens. Ils accompagnent les habitants dans leurs démarches administratives, leurs courses quotidiennes ou encore leurs rendez-vous médicaux. « Ce service de proximité s’avère indispensable pour de nombreux résidents, surtout les plus vulnérables » explique Jacques DENNEMONT, Directeur du CCAS.

Un modèle gagnant-gagnant

Le principe de cette opération est à la fois simple et avantageux pour tous les acteurs impliqués. La Ville de Saint-Leu loue, sur une longue durée, des véhicules dont les loyers sont entièrement couverts par les recettes publicitaires. Ces recettes proviennent des divers annonceurs locaux qui voient en cette initiative une opportunité de visibilité tout en soutenant une cause noble. Les contribuables de la ville sont également gagnants, car cette initiative permet à la municipalité de réaliser des économies significatives sur les charges de crédit.

Les annonceurs qui soutiennent la cause

La Ville de Saint-Leu remercie sincèrement les généreux sponsors qui ont contribué au succès de cette opération, et dont voici la liste :

ULIE LANAPPE REUNION

CAR OI

AUBERGE DU RELAIS

NICOLE COIFFURE

DEIFCA

GARAGE DES COPAINS

SAS LUNA XEN

MIO PIZZA

AUTO ECOLE GROOV

ES’CALE BEAUTÉ BY ELO

GAIA GROUPE

ANTHEA

HAPPY BIKES SARM

LE DEMETER SAS

ALIZES MULTISERVICES

SARL STATION DES FRANCHIPANIERS

GUEST TROTTER OI

SARL TRANSPORT SOUPRAYEN

NICOLAS SIMON SGBTP

LEU RIKIKI

PPS RACING

GARAGE LE TIAP TIAP

JB LIGHT ELECTRICS

BIGD

SYNDICAT LOCAL BOURBON PARAPENTE

BOUFTANG

CHARCUTERIE JEAN CLAUDE

CHTI PAI 974

IDEA SERVICES

NATURE & SENS REUNION

SARL SALÉ BON

CCAS

Grâce à cette collaboration étroite entre la municipalité, le CCAS et les annonceurs locaux, la population de Saint-Leu bénéficie d’un service de mobilité gratuit et efficace. Ce partenariat démontre une fois de plus que la solidarité et l’ingéniosité peuvent converger pour le bien commun.