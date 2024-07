Une véritable FAN ZONE pour célébrer les Jeux Olympiques 2024 !

Au programme : animations et initiations gratuites avec plus de 30 disciplines sportives représentées, un large panel de tournois pour petits et grands (badminton, tennis ballon, tchoukball, basket, handball) mais aussi un écran géant pour voir les épreuves des Jeux Olympiques et soutenir nos athlètes français et réunionnais !

Ouverture gratuite au grand public du 26 juillet au 11 août 2024

Horaires des animations sportives :

15h00 à 17h00 du lundi au vendredi

9h00 à 17h00 le samedi et le dimanche

Horaires des retransmissions :

Selon programmation (17h00 – 00h00)

Accès libre (dans la limite de 600 visiteurs)

Lieu : Complexe Gymnase 213 rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul

Programmation complète à venir