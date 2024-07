Une politique de logement adaptée à vos besoins

Nous comprenons que les changements en cours à Saint-Paul suscitent des préoccupations. C’est pourquoi nous tenons à partager avec vous notre vision et nos actions concrètes.

Un Toit pour Tous

Nous savons qu’il est difficile de trouver un logement abordable et de qualité. C’est pour cela que nous avons signé un contrat de mixité sociale. Notre objectif est d’assurer une offre de logements diversifiée et accessible à tous, afin que chaque famille et chaque individu se sente en sécurité et bienvenu à Saint-Paul.

Une Ville Pensée pour Vous

Construire plus pour vivre mieux peut être un sujet controversé, mais nous voyons cela comme une opportunité pour rendre notre ville plus fonctionnelle et agréable. En développant les infrastructures de transport, les équipements publics, les commerces et les services, nous faisons de notre mieux pour rendre accessible et convivial chaque quartier de la ville.

Préserver Notre Patrimoine

Nous aimons tous la beauté naturelle de Saint-Paul et nous nous engageons à la préserver. Chaque projet d’aménagement respecte des critères rigoureux pour la durabilité, conformément au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous veillons à protéger nos réserves naturelles et nos espaces verts, pour que notre ville reste un havre de paix verdoyant.

Nous vous remercions pour votre implication et vos retours, car nous avons conscience que c’est ensemble que nous ferons de Saint-Paul un endroit où il fait bon vivre pour chacun et chacune d’entre nous.