Une conférence sur l’engagisme indien proposée à Saint-Paul

Cette conférence organisée dans le cadre du 196ème anniversaire de l’arrivée des premiers travailleurs engagés indiens à La Réunion (03 juin1828/03 juin 2024) sera animée par Bhaswati MUKHERJEE, ancienne Ambassadrice de l’Inde aux Pays-Bas.

Cette personnalité renommée donne des conférences au Foreign Services Institute et dans différentes universités indiennes et à l’étranger sur des questions allant de la politique étrangère, au désarmement et aux affaires stratégiques.

Initiée par l’association GOPIO de La Réunion, cette conférence qu’elle donnera à Saint-Paul intervient à l’occasion de la sortie de la version française de son livre : « The Indentured and their route, a relentless quest for identity », une version intitulée : « Les engagés et leur itinéraire : une quête incessante d’identité.