Une conférence sur l’aménorrhée chez la femme sportive organisée le 22 novembre prochain

L’événement sera animé par des personnalités éminentes du monde du sport, à savoir Marjolaine PIERRÉ, championne du monde de Triathlon en 2023, la kinésithérapeute Émilie MAROTEAUX, 1ère féminine en 2021 et 3ème en 2023 sur le Grand Raid, le Docteur Corry PAYET, vice-championne d’Europe en Ju-Jitsu, et le Docteur Sandrine HOAREAU, ancien médecin à la DRJSCS de La Réunion. La conférence portera sur des thématiques cruciales telles que le Sport Santé, le Sport au Féminin, et la pratique intensive. L’événement est ouvert à tous et l’entrée est gratuite.

En résumé, l’enquête régionale sur les pratiques sportives à La Réunion en 2021 a révélé que 76 % des femmes déclarent pratiquer une activité physique et sportive, allant de la pratique de loisir à une pratique intensive telle que le trail, le triathlon et la natation.

L’objectif de cette conférence sur l’aménorrhée chez la femme sportive est de sensibiliser les femmes aux différents risques physiques (troubles du métabolisme osseux et infertilité) et psychiques (troubles du comportement alimentaire) associés à ces pratiques. Les témoignages de quatre femmes, dont trois Saint-Pauloises, Marjolaine PIERRÉ, le Docteur Corry PAYET, le Docteur Sandrine DUCHAINE et Émilie MAROTEAUX, championne du Grand Raid en 2021, alimenteront les échanges, permettant ainsi une discussion approfondie sur la manière d’appréhender la pratique sportive en tant que femme, en restant vigilante et en utilisant les bons outils pour une pratique saine et sans risque.