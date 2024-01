Un rendez-vous sportif pour informer et sensibiliser

Dans le cadre de l’inauguration prochaine de la Structure Informations Jeunesse (SIJ), dédiée aux jeunes de 13 à 29 ans. Un événement sportif et festif est prévu le samedi 13 janvier 2024 au Stade de Bellemène : le Tournoi Amical de Bellemène 2024.

Organisé en partenariat avec l’AJSB 2007 et l’US Bellemène Canot, ce tournoi s’adresse spécifiquement aux jeunes de 15 à 17 ans.

Destinée à apporter aux jeunes une source d’information variée, la SIJ offrira un accompagnement couvrant des domaines cruciaux tels que l’emploi, la mobilité, le logement, les loisirs et la santé, tout en les accompagnant dans leurs différentes démarches.

Un Rendez-vous Sportif Engagé et Convivial

Le tournoi débutera à 09h et réunira des équipes de jeunes passionnés de football. Au-delà de l’aspect compétitif, l’événement vise également à sensibiliser la communauté à la nouvelle Structure Informations Jeunesse (SIJ). En offrant une plateforme sportive, le tournoi souhaite attirer l’attention sur la SIJ et mettre en lumière son rôle crucial dans le soutien des jeunes.

En s’associant avec l’AJSB 2007 et l’US Bellemène Canot, le Tournoi Amical de Bellemène bénéficie du soutien de deux clubs locaux dynamiques. Ces partenariats renforcent la dimension communautaire de l’événement et favorisent la participation active des jeunes joueurs de la région.

Au-delà du sport, le tournoi s’engage également sur le front de la prévention, avec la présence du CRIJ Réunion de l’association La Prév. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de prendre soin de leur bien-être physique et mental. Un espace gaming, mis en place par la Bande Organisée, et une initiation au tchoukball par l’UFOLEP, seront accessibles tout au long de la journée.

L’événement cherche à promouvoir des valeurs positives et à encourager les jeunes à s’impliquer dans des activités constructives, renforçant ainsi le tissu social de Bellemène.

Des stands d’animations seront présents, offrant aux participants une expérience divertissante en marge des matchs. De plus, un stand de dégustation, assurée par l’ASCLB, sera à la disposition des visiteurs, garantissant une pause gourmande pendant le tournoi.

Le Tournoi Amical de Bellemène 2024 se profile comme un moment fort, célébrant le sport, la solidarité et l’engagement envers la jeunesse. Au-delà de l’aspect ludique, cet événement souligne l’importance de la SIJ et s’inscrit dans une démarche plus large de soutien et d’accompagnement des jeunes dans leur parcours vers l’âge adulte.

La population de Bellemène est invité à ce Tournoi Amical pour une journée alliant sport, convivialité et sensibilisation aux enjeux qui touchent la jeunesse d’aujourd’hui.