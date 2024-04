Un Plan Local d’Urbanisme à construire ensemble, dans la concertation

Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de Saint-Leu, le Maire, Bruno Domen accompagné de son adjoint à l’aménagement Rafick Badat ainsi que des élus délégués Jean-Paul Euzet et Nicolette Zitte ont accueilli l’ensemble des acteurs institutionnels de l’Aménagement du territoire autour du bureau d’études mandaté (NEGE, Biotope & Ecosys), dans la salle du Conseil Municipal ce vendredi 19 avril 2024.

Après un 1er diagnostic en novembre dernier, il s’agissait pour les services de la Ville et du bureau d’études de présenter les premières grandes orientations du PADD (PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE) aux personnalités publiques qualifiées ( Région, Territoire de l’Ouest, Département, Services de l’Etat, DAF, Chambres consulaires dont la chambre d’agriculture…), afin de recueillir leurs avis « et d’avancer ensemble vers l’élaboration finale de cette 2ème étape » dans la perspective de la présentation finale.

La volonté de la municipalité est claire : « il s’agit d’un PLU à construire en semble, en concertation ».