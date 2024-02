Un joli succès pour une fête joyeuse et haute en couleurs

La Ville de Saint-Leu, en partenariat avec l’association culturelle Laleu Chinoise a invité le public à célébrer le Nouvel an chinois ce dimanche 18 Février.

Ateliers culinaires, danses du lion, du dragon, démonstration de karaté ou encore concours du plus gros mangeur de riz cantonais : c’est une ambiance joyeuse et familiale qui a rythmé cette journée de fête.

La journée a commencé avec le distribution de soupe chinoise, une tradition pour bien débuter les festivités. Mais le coup d’envoi officiel de la journée a été donné sur le parvis de la Mairie avec l’explosion des pétards. L’association Ping Sheng a ensuite réalisé une danse du dragon, encore plus marquante en cette année du Dragon de Bois.

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen s’est pris au jeu en conduisant le dragon jusqu’au Parc du 20 décembre, où les festivités se sont poursuivies.

De nombreuses personnalités étaient présentes à cette célébration du Nouvel an chinois à Saint-Leu : Mme Wang Li, Vice consul de Chine, M. Michel You Seen, Vice- président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion et Mme Aline Kwan, directrice de l’institut Confucius.

Comme le veut le folklore, le concours du plus gros mangeur de riz cantonais n’a pas manqué d’attirer les curieux. Dans une ambiance bon enfant, c’est Théo, de St-Gilles les Hauts qui a remporté la première place pour sa toute première participation à ce concours, qui fêtait ses 10 ans, sous l’égide du célébre Tonton Polo.

Tout au long de l’après midi, les activités et prestations ont proposé à un public nombreux et conquis de découvrir l’univers de la culture sino-réunionnaise allant des danses folkloriques aux démonstrations d’arts martiaux.

Le Maire, Bruno Domen et les élus du conseil municipal remercient tous ceux qui étaient présents et toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce bel événement, qui scelle notre unité dans la diversité.