Trois Saint-Leusiens en l’R pour les JO de Paris 2024

Parmi les 14 réunionnais en lice aux JO de Paris, deux sportives licenciées dans des clubs Saint-Leusiens défendront les couleurs de la France et un pentathlète Saint-Leusien représentera la Suisse.

La Saint-Leusienne Johanne Defay veut briller à Teahupoo

En effet, parmi les 13 réunionnais en lice pour faire briller la France, notre championne Johanne Defay disposera à Tahiti de 9 journées (27 juillet – 4 août) pour surfer les plus belles vagues et décrocher un titre olympique. La Saint-Leusienne licenciée au Saint-Leu Surf Club est l’une des plus grandes chances de médaille pour l’équipe de France, coachée par le réunionnais Jérémy Florès.

Oriane Bertone ; fleuron de 7à l’Ouest Le club d’escalade de Saint-Leu

7à l’Ouest est également en l’R avec Oriane Bertone. La prodige de l’escalade réunionnaise s’est formée sur les murs des gymnases de La Chaloupe et du centre-ville de Saint-Leu. Championne d’Europe en combiné et victorieuse de la coupe du monde de Prague en bloc en 2023, Oriane débutera ses JO le mardi 6 août.

Alexandre Dallenbach aux couleurs de la Suisse Originaire du CD13

Alexandre Dallenbach a grandi dans les pas de sa maman Chantale ; recordwoman de France du marathon et une participation aux JO en 1996. Alexandre bénéficie de sa double nationalité franco-suisse pour disputer à Paris les épreuves de pentathlon moderne combinant notamment la natation et l’escrime. Des disciplines où le jeune Alexandre s’est largement illustré à Saint-Leu durant plus d’une décennie.

La ville de Saint-Leu, sportive et solidaire, est fière de soutenir ses champions aux JO 2024.

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et l’ensemble du Conseil municipal adressent également leurs encouragements à l’ensemble de nos ambassadeurs Réunionnais.