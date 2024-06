Trail urbain de l’écocité : Remise de dossard

REMISE DE DOSSARD du Trail Urbain de L’Écocité ce mercredi 12 juin 2024 de 14 h à 17 h au siège du Territoire de l’Ouest – Île de La Réunion TCO

Pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits, et qui seront dans l’impossibilité de venir demain, vous pourrez retirer votre dossard le jour de la course ce samedi 15 juin 2024 à Place Festival.

Pour rappel : un dispositif de navettes sera mis. DEUX DÉPARTS prévus partant du Parcours de Santé situé sur le front de mer de Ville de Saint-Paul jusqu’à la Place Festival de la Ville de La Possession

Le PREMIER trajet est prévu à 5 h 30 et le DEUXIÈME à 6 h.

Ne tardez plus, inscrivez-vous sur la course de votre choix sur sportpro.re

– Course individuelle : 25 km

– Course relais à 5 : 25 km

– Randonnée : 5 km