Toutes les écoles de Saint-Paul ouvertes

Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN et les élu·es du Conseil Municipal, remercient également les plus de 1 200 agents qui ont travaillé activement à remettre en état tous les établissements scolaires dans chacun des Bassins de vie. Le premier magistrat s’est d’ailleurs rendu sur le terrain pour les féliciter et garantir que l’ouverture des établissements scolaires puisse se faire dans les meilleures conditions possibles.

Ces efforts collectifs ont été gagnants et permettront d’offrir une rentrée en toute sécurité aux enfants saint-paulois. Bravo aux équipes communales pour leur professionnalisme, leur implication et leur engagement au service de l’éducation des marmay !

Depuis le mardi 16 janvier, de nombreux travaux dans tous les domaines ont été réalisés dans les écoles (vérification des bâtiments, contrôle de sécurité, nettoyage, élagage, tronçonnage et évacuation des arbres et des déchets…).

La Ville remercie aussi la ForMiSC (Formation Militaire de la Sécurité Civile) pour son renfort avec 30 pompiers spécialisés venus participer à ces opérations.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élu·es du Conseil Municipal souhaitent une bonne rentrée aux marmay !

Téléchargez ici le communiqué de presse relatif à cette actualité.