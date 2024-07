Tour Voile 2024 : La Région soutient Léquipaz La Réunion

La Région Réunion encourage la pratique du sport pour tous les Réunionnais et soutient chaque année les ligues, les comités et les sportifs Réunionnais de haut niveau. A ce titre, la collectivité accompagne, pour cette édition 2024, la participation de LÉQUIPAZ LA RÉUNION, à hauteur de 50 000 €.

Le mot de la Présidente :

« La Région Réunion est honorée et fière de soutenir l’équipage « La Réunion » sur le Tour Voile 2024. Nous sommes ici au rendez-vous de nos engagements, à la fois pour le soutien de nos sportifs de haut niveau, mais aussi pour la promotion de la destination Réunion sur une épreuve sportive reconnue internationalement. La mer est exigeante mais généreuse et offre aux marins des horizons sans fin et des rêves de liberté. Sur les eaux de La Manche, indomptables et majestueuses, notre équipage va porter fièrement les couleurs de La Réunion. Quel honneur ! Quelle chance ! Quelle responsabilité ! Quand on porte les couleurs de La Réunion, on sert quelque chose de plus grand que soi. On représente son île, son pays et ses aînés qui ont sacrifié tant et tant pour contribuer au récit réunionnais de notre aspiration à la liberté. C’est ça, concourir pour La Réunion ! De cap en cap, d’étape en étape, d’escale en escale, je souhaite à nos marins de montrer le visage de La Réunion qui rayonne, La Réunion qui a confiance, La Réunion qui parle au monde. Nous comptons sur eux. Belle aventure, et bon vent ! » Huguette Bello Présidente de la Région Réunion