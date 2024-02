Tour des Roches et ses kartyé en fête !

En partenariat avec les habitants et les associations de la Ville, différents stands d’informations et d’activités vous accueilleront, proposant de la prévention santé, de la préservation de la biodiversité, l’accès au droit, la petite enfance et bien d’autres thématiques.

Des animations seront accessibles pour petits et grands : ateliers de dessin, initiation au tressage de feuilles de coco, Zumba, danse malgache, dégustation de gâteaux traditionnels, jeux lontan et d’autres activités.

Un plateau artistique avec des artistes locaux i attend a zot po kraz in bon lambians !

Vien bat un karé !

Programme disponible ci-dessous :