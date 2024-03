Succès nautique à la nocturne de Plateau Caillou !

Découvrez les belles photos prises à la dernière nocturne organisée à la piscine Josselyn-FLAHAUT de Plateau Caillou ce mardi 26 mars 2024 !

Gros succès avec plus de 600 personnes qui ont vibré au rythme du disco toute la soirée. Saint-Paul, Ville active et sportive, a aussi associé les clubs du territoire (Vue-Belle Natation, les Sirènes de l’Ouest et les Aquanautes pour un spectacle de natation artistique de qualité au public.

D’autres forces vives, comme les marmay de l’école Fleurimont 2 et la section USEP de Bras-Canot étaient aussi là, avant leur grand départ aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où ils iront assister aux épreuves suite à leur sélection au grand meeting sportif, Athlécoles.