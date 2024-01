Stationnement des camping cars et des caravanes sur la zone balnéaire règlementé jusqu’à nouvel ordre

La Ville de Saint-Paul interdit par arrêté municipal et ce, jusqu’à nouvel ordre, le stationnement des caravanes, camping-cars, véhicules, fourgons, vans aménagés façon camping-car sont strictement interdits rue du Boucan Canot, sur la route des Sables à L’Ermitage-les-Bains (portion comprise entre la Passe de l’Ermitage et le giratoire de l’allée des Îles Éparses), rue du Lagon, sur le parking d’accès à la plage de Trou d’Eau à compter de la signature du présent arrêté et ce, jusqu’à nouvel ordre.