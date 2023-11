S’port d’Abord : Quand sport & préservation environnementale fusionnent à Saint-Pierre

S’port d’Abord : le port et l’estuaire de la rivière d’Abord s’animent au rythme des activités sportives, nautiques, culturelles et éducatives. Un week-end pour toute la famille

Samedi 11 et dimanche 12 novembre, le port de Saint-Pierre et l’estuaire de la rivière d’Abord, entre le centre-ville de Saint-Pierre et le quartier de Terre-Sainte, accueilleront l’événement « S’port d’Abord ». Cette manifestation est organisée en partenariat par l’OSTL, la ville de Saint-Pierre, la société de gestion du port de Saint-Pierre (SPL OPUS) et Destination Sud Réunion. Elle a pour objectif de faire découvrir de nouvelles activités aux habitants, de mettre en avant les sports nautiques praticables toute l’année et de sensibiliser à la protection de l’environnement, tout en célébrant la beauté du territoire. Plongez au cœur de cette aventure et explorez une multitude d’opportunités pour toute la famille.

Un programme riche pour toute la famille :

• Avec un engagement constant à offrir des événements répondant aux attentes de l’ensemble de la communauté de Saint-Pierre, le programme de deux jours de ‘S’port d’Abord’ présente une variété d’activités, incluant des activités sportives et non sportives, conçues pour le plaisir de toute la famille. Samedi 11 novembre, de 10h00 à 20h00 – Seule la zone du port accueillera des activités. Une journée complète de divertissements aquatiques et terrestres vous y attendent : balades en mer, segway, plongée, structures gonflables, jet ski, zumba, kangoo jump, hip-hop, flyboard, quad électrique, marche des créateurs, démonstrations de sauvetage en mer, et bien d’autres encore. Que vous soyez un amateur de sports nautiques, de danse ou de défis en plein air, vous trouverez votre bonheur parmi ces activités variées.

• Dimanche 12 novembre, de 9h00 à 18h00 – L’ensemble des activités seront réparties sur les deux zones de l’événement.

o Zone du Port de Saint Pierre Toutes les activités du samedi seront de nouveau disponibles le dimanche. Vous aurez ainsi une autre chance de

profiter de vos activités favorites ou d’en découvrir de nouvelles.

o Zone de l’Estuaire de la Rivière d’Abord Le dimanche, rendez-vous à l’estuaire de la rivière d’Abord pour une journée dédiée aux sports et aux découvertes en harmonie avec la nature : tyrolienne, kayak, paddle, VTT, accrobranche, sorties en bateau, découvertes des nouveaux transports écologiques, atelier maquillage, voile, escalade, slackline, tir à l’arc, et bien d’autres activités vous seront proposées pour une journée d’aventures inoubliables.

Un événement entre terre et mer : la protection de l’environnement en trait d’union

S’port d’Abord s’enracine profondément dans son territoire, offrant ainsi aux organisateurs l’opportunité de consacrer plusieurs ateliers à la préservation de l’environnement local. Ces sessions interactives et discussions sont ouvertes à tous, indépendamment de l’âge. Pour l’OSTL, cet engagement en faveur de la sensibilisation environnementale s’inscrit dans une démarche d’écoresponsabilité qu’elle nourrit depuis plusieurs années et l’intègre dans ses événements publics.

• l’association BioMA sera présente pour faire découvrir la Fresque de la Diversité, un atelier collaboratif qui invite à découvrir ce qu’est réellement la biodiversité : comment la définit-on, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade.

• l’Observatoire Réunionnais du Corail proposera une sensibilisation à la préservation du corail dans le lagon de Saint-Pierre.

• l’association GCOI sera présente pour faire découvrir les chauve-souris présentes sur le territoire. Ces animaux sont une part essentielle de la diversité de l’île.

Un événement intrinsèquement familiale

Au-delà de proposer un très grand nombre d’activités accessibles dès le plus jeune âge, S’port d’Abord proposera dimanche 12 novembre une garderie gratuite pour les enfants de plus de 3 ans, sur la zone de l’Estuaire. Le CCAS de Saint-Pierre proposera une garderie pour les enfants de plus de 3 ans.

Les activités à ne pas manquer :

• Une zumba géante à 9h00 sur la zone de l’Estuaire de la Rivière d’Abord.

• Démonstrations de sauvetage en mer avec des chiens par le CCARETA (Club Canin Aquatique Réunion).

• Des séances collectives de sport (Zumba, pilates, hip-hop…) à retrouver sur le « podium » de la zone du Port le samedi et dimanche. Consultez les horaires et lieux de rendez-vous pour plus de détails.

Le concours de pêche aux gros est annulé par l’association des amis de la mer, selon les éléments communiqués mardi soir. A priori, les conditions climatiques prévues ce week-end ne permettent pas le bon déroulement de cet événement.