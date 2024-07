Sondage rondavelles : Un résultat sans appel qui doit être respecté !

Le 6 juillet dernier, la Ville de Saint-Leu lançait, via son application mobile, un sondage sur les rondavelles.

Pour rappel, cette démarche faisait suite à une énième attaque de M. Dominique GAMEL, représentant SOS DPM 974. Ce dernier pointait du doigt les nuisances des rondavelles lors des soirées, souhaitant que ces activités soient déplacées sur l’avenue principale de Saint-Leu au lieu du front de mer.

Ces différentes soirées sont, depuis des années, très appréciées par un large public. Elles sont même devenues une partie de ce qui fait VIBRER Saint-Leu. Le front de mer, les rondavelles, ces concerts : c’est l’âme de Saint-Leu, terre d’expression culturelle, dans un cadre paradisiaque que chacun souhaite préserver.

La municipalité qui travaille en collaboration avec l’intercommunalité, les services de l’État et les gérants de rondavelles, dans le cadre d’un cahier des charges très strict, a tenu à effectuer cet exercice de CLARIFICATION.

Après 10 jours de sondage, le résultat est SANS APPEL.

Le premier élément à prendre en compte est la TRÈS FORTE MOBILISATION : 6 360 personnes ont répondu au sondage. Jamais, cela n’a été vu auparavant !

A la première question, à savoir : faut-il interdire les animations, karaoké et les concerts au sein des rondavelles et sur le front de mer ? 94% des sondés ont répondu NON, soit 5 946 participants.

A la deuxième question qui était : faut-il que chacun fasse preuve de civisme ? 96% des sondés ont répondu OUI, soit 6 048 participants.

La municipalité tient à remercier l’ensemble des usagers qui se sont mobilisés et qui ont bien voulu accepter de répondre à ce sondage.

L’équipe municipale conduite par le Maire, Bruno Domen, se réjouit de cet engouement et demeure CONFORTÉE dans la vision qu’elle porte, dans la juste ligne du programme pour lequel les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens ont fait le choix en 2020.

L’ensemble des acteurs poursuivront leur travail pour sans cesse améliorer le service donné à la population, pour valoriser ce qui doit l’être et préserver nos richesses à la fois culturelles, environnementales et sociales.

Pour rappel, c’est le sens de l’étude de modernisation du centre-ville de Saint-Leu (front de mer compris), menée depuis un peu plus d’un an, en concertation avec les citoyens et les partenaires et qui arrive à terme.

Les objectifs sont clairs : apaiser le cœur de ville avec plus de mobilités douces, plus de végétalisation, un meilleur aménagement des espaces et ce, afin de mieux coordonner les différents usages présents à Saint-Leu.

C’est dans ce cadre que la piétonisation d’une partie du front de mer est aujourd’hui envisagée. Très rapidement, la population sera une nouvelle fois consultée à ce sujet pour définir les modalités de cette piétonisation.

C’est aussi dans cette perspective que plusieurs manifestations ont été totalement délocalisées avec succès sur le front de mer : les concerts de la fête de la musique ou encore le bal populaire du 14 juillet.

En conclusion, à l’issue de cet exercice de CONCERTATION CITOYENNE, les choses sont plus que claires et n’en déplaise à M. Gamel :

L’activité des rondavelles qu’il combat est appréciée d’une très large majorité et sera donc MAINTENUE

Il est important que chacun fasse preuve de CIVISME et de RESPONSABILITÉ pour que les choses se passent au mieux

Il est désormais plus que temps de :

CESSER LES POLÉMIQUES stériles

RESPECTER l’engagement et le travail de longue haleine, des femmes et des hommes engagés à Saint-Leu et pour Saint-Leu,