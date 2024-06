Une ouverture en douceur avec Noé Latchimy

Les festivités ont débuté à la Maison Serveaux à 16h45, où le talentueux pianiste Noé Latchimy a charmé le public avec des reprises de maloya au piano. Les mélodies de Latchimy ont insufflé une atmosphère de sérénité et de contemplation, posant les bases d’une soirée musicale riche en émotions.

Olivier Rosalie : L’accordéoniste qui accompagne le voyage musical

Après ce premier moment musical, l’accordéoniste Olivier Rosalie a pris le relais. Accompagnant les visiteurs en musique, M. Rosalie a guidé la foule jusqu’au front de mer de Saint-Paul. Ses notes entraînantes ont ajouté une touche de convivialité et de dynamisme au parcours, menant les participants à leur prochaine destination.

Rencontre au Front de Mer : Olivier Cordonin et son violon

Au front de mer, le violoniste Olivier Cordonin attendait les visiteurs pour une performance mémorable. Ses compositions, à la fois classiques et contemporaines, ont résonné dans l’air marin, créant un moment de pure magie. L’interaction entre l’accordéon et le violon a été particulièrement appréciée, illustrant la richesse et la diversité de la musique.

Le parvis de l’Hôtel de Ville : chorale et danseurs malgaches

Le parcours musical a ensuite conduit les participants vers le parvis de l’hôtel de ville. Ici, la chorale de l’école municipale de musique de Saint-Paul a offert un concert captivant, mêlant harmonieusement les voix des choristes dans une série de chants populaires et classiques. La soirée a pris une dimension encore plus festive avec la prestation de quatre danseurs malgaches du Centre Kolo Disaraga. Leurs danses traditionnelles, pleines de vie et de couleur, ont apporté une touche exotique et énergique à l’événement.

Clôture en beauté à la Longère Sudel Fuma

La dernière étape du “Somin la Musik” a conduit les participants à la Longère Sudel Fuma, où la chanteuse lyrique Jacqueline Hoareau a émerveillé le public avec sa voix puissante et expressive. Ses performances, alliant opéras classiques et morceaux contemporains, ont été un véritable régal pour les amateurs de musique lyrique.

Une fin rythmée avec la Batucada

Pour clôturer cette soirée exceptionnelle, les visiteurs ont été raccompagnés au débarcadère par une batucada. Les rythmes entraînants des percussions ont créé une ambiance festive et joyeuse, marquant la fin de cette magnifique célébration musicale.

“Somin la Musik” a été un véritable succès, mettant en lumière la diversité et la richesse culturelle de Saint-Paul.