Semaine de sensibilisation à la stérilisation animale sur le Territoire de l’Ouest

Du 17 au 27 février 2024, le Territoire de l’ouest se mobilise pour la Semaine de Sensibilisation à la Stérilisation Animale. Cette initiative vise à informer et encourager la stérilisation comme solution pour le bien-être des animaux de compagnie.

Pourquoi la stérilisation est cruciale :

À La Réunion, où l’errance animale est un problème préoccupant, la stérilisation est essentielle pour éviter la surpopulation d’animaux errants dans les rues et les espaces publics. En maîtrisant la reproduction, les propriétaires sont moins susceptibles de se retrouver avec des portées non désirées qu’ils ne peuvent pas prendre en charge. En participant à cette semaine, vous contribuez à créer un environnement plus sain pour nos compagnons à quatre pattes.

La stérilisation animale : 3 questions – 3 réponses

Actions dans les 5 Communes :

Que vous soyez propriétaire d’animaux ou simplement soucieux de leur bien-être, votre soutien est important. Rejoignez-nous pour cette semaine de sensibilisation et aidez-nous à faire une différence dans la vie des animaux de compagnie.

Le Territoire de l’Ouest propose la stérilisation animale gratuite pour les foyers éligibles.