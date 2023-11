Semaine de l’Industrie : Faire connaître aux jeunes le savoir-faire des industriels de l’Est

Pour la deuxième année consécutive, la Cirest participe activement à la Semaine de l’Industrie, qui se déroule du 27 au 29 novembre, sous le patronage de l’État et de l’ADIR. Cette année est marquée par une étroite collaboration avec le Club Économique Bénédiction, donnant lieu à un programme d’activités dense, en particulier pour la journée d’ouverture le 27 novembre. La participation d’entités importantes telles qu’Orange et l’association Les petits débrouillards mérite également d’être mise en avant.

Du 27 au 29 novembre, diverses animations éducatives sont prévues pour accueillir les élèves des collèges et lycées de la région Est. Ces activités comprennent des visites de sites industriels et des ateliers, visant à faire découvrir la diversité et la richesse de l’industrie locale à notre jeunesse. L’industrie, un secteur dynamique en constante évolution, place l’innovation au centre de ses enjeux, confrontée à des défis continus.

Ces visites d’entreprises offrent une belle opportunité aux collégiens et lycéens de découvrir le fonctionnement et le savoir-faire des entreprises locales, y compris celles situées au Pôle Bois de Saint-Benoît. Du 28 au 29 novembre, des visites de sites industriels emblématiques de la région Est sont également au programme, comme la Distillerie Rivière du Mât, la centrale thermique Albioma, l’usine sucrière de TEREOS, Bourbon Packaging, et Réunion Valorisation Environnement.

Avec sa récente labellisation dans la deuxième génération du programme « Territoires d’Industrie », la Cirest démontre son engagement renforcé en faveur du développement industriel de la région Est. Cette distinction souligne l’objectif de la Cirest et de ses partenaires de familiariser les jeunes avec les métiers de l’industrie, dans l’espoir d’inspirer de futures vocations. Ces initiatives visent à renforcer l’attractivité de l’industrie locale et à promouvoir la diversité de ses métiers.