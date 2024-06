Semaine de l’identification : Contrôles et sensibilisation à Salazie et Saint-André

Dans le cadre de la semaine de l’identification nationale du 10 au 16 juin 2024, des actions de contrôle et de sensibilisation ont été menées sur Salazie et Saint-André par la direction du contrôle du service public et de la tranquillité publique en collaboration étroite avec les polices municipales des communes concernées.

Ces interventions inopinées ont permis de rappeler aux usagers :

– L’arrêté municipal relatif à la lutte contre la divagation et à l’errance des animaux (Ex : les chiens circulants sur la voie publique doivent être identifiés et tenus en laisse sous peine de sanction…) ;

– L’obligation d’identification des animaux (le fait de détenir un chien non identifié est une infraction punie d’une amende de 4e classe, 750 euros) ;

– La détention d’un chien de 1ère et 2e catégories nécessite obligatoirement une déclaration à la mairie du domicile;

– La stérilisation, comme seule solution efficace pour éviter la prolifération de l’errance animale.

Saluant l’initiative, les usagers rencontrés sollicitent des contrôles plus réguliers mais aussi des mesures coercitives notamment en matière de répression.

Ces actions seront reconduites, toute cette année, sur l’ensemble du territoire de la CIREST .

Nous tenons à remercier les usagers, les commerçants pour leur accueil ainsi que les polices municipales et agents de la fourrière pour leur dévouement.

Out Zanimo, okip à li !